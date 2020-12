Andreas Gabalier: Chart-Hit vor Weihnachtsshow

Andreas Gabalier rockt Weihnachten: Platz eins mit CD, am Samstag im TV.

„Ein nervenkitzelndes Match seit sieben Tagen um einen Stockerlplatz mit den Weltgrößten!“ Andreas Gabalier (36) jubelt über einen heiß umkämpften Chart-Triumph. Mit der Weihnachts-CD A Volks-Rock’n’Roll Christmas stürmt er zum bereits 10. Mal an die Spitze der Aus­tria Top 40. Es war eine Zitterpartie. Bei iTunes lag er anfangs noch hinter der koreanischen Boyband BTS, dann hinter den Rock-Giganten von AC/DC. Aber dank Tausender Fan-Boxen holte er sich letztendlich doch den Sieg.

ORF-Show

Gefeiert wird am Samstag. Da zündet er im ORF seine erste eigene Weihnachtsshow. „Es wird keine klassische Weihnachtsrevue, wie man sie etwa von Helene Fischer kennt, sondern vielmehr ein Konzertmitschnitt, ähnlich wie bei MTV Unplugged.“

Die 100.000 Euro teure Weihnachtsshow wurde bereits Mitte November in einem leeren Hotel in Pörtschach aufgezeichnet. Auf dem Programm stehen u. a. Coverversionen von Chris Rea, Elvis Presley oder Status Quo. Dazu gibt’s den Wham!-Klassiker Last Christmas im Duett mit Gregor Meyle.