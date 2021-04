× Anna Netrebko als Party-Königin

Operndiva Anna Netrebko genießt das Nachtleben und die Freiheit in Russland.

Spaß. Während hierzulande ein Lockdown auf den anderen folgt und nur Treffen mit einem Haushalt erlaubt sind, feiert Opern-Diva Anna Netrebko in Russland eine Party nach der anderen. Die wilden Tanzszenen und Einblicke in ihre Nächte macht sie auf ihrer Insta­gram-Seite öffentlich. Am Samstag tanzte die Opern-Diva auf der Geburtstagsparty ihrer Freundin Valeriya. Bauchfrei zeigte sich Netrebko gut gelaunt. Nach einem edlen Dinner gab es zum Abschluss noch eine gigantische Geburtstagstorte für die Jubilarin.

