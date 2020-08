Anna Netrebko zeigt ihr Home-Workout

Nach der großen Aufregung Anna Netrebkos Urlaub in einem Corona-Risikogebiet und das darauffolgende Nichteinhalten der Selbstisolation, zeigt sich die Opern-Diva nun brav daheim beim Home-Workout. Auf Instagram postet sie Fotos aus dem Fitnessraum und beweist bei Klimmzügen, wie gut sie in Form ist.

Für Diskussionen hatte gesorgt, dass Anna Netrebko mit ihrer Familie in der Türkei urlaubte - für die Corona-Warnstufe sechs gilt. Auf der Seite des Bundesministeriums für Europäische und internationale Angelegenheiten ist zu lesen: "Vor Reisen in dieses Land wird gewarnt" und dass Österreicherinnen und Österreicher dringend das Land verlassen sollen. Zurück in Wien spazierte die Opernsängerin mit ihrer Familie unbekümmert durch Wien.