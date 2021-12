Corinna, Krankenschwester bei Artur Worseg, hat leider auch in Nackt-Show die Liebe nicht gefunden.

Seit sechs Jahren ist die 31-jährige Krankenschwester Corinna Frank bereits Single. Ihren beruflichen Alltag absolviert die fesche Brünette in der Klinik von Beauty-Doc Artur Worseg. Privat steht die überzeugte Veganerin vor allem auf Yoga und Fitness.

Corinna: Tränen-Drama in Nacktfinale bei Adam sucht Eva

Trotz aller Flirtereien und viel Körpereinsatz mit Insel-Schnuckel Jay konnte Corinna nicht die große Liebe finden. Zwar kamen sich die beiden während der Show glühend nahe, doch im Finale ebbte die Lust dann ab. Corinna wollte sich bei einem Spiel ihrem Jay noch nähern, doch der blockte entscheiden ab: "Das war mir zu viel. Das passt einfach nicht." Corinna hatte keine Ahnung, was los war, stellte Jay weinend zur Rede: "Ich habe das Gefühl du bist eiskalt zu mir. Habe ich was Bestimmtes verbrochen? Kannst du mich mal kurz in den Arm nehmen?" Aber davon wollte Jay nichts wissen, sagte kaltschnäuzig: "Ja, aber was ist dann? Schlaf doch einfach."

Nach der ersten Nominierung verließen die beiden dann Freiwillig die Show. Doch Corinna scheint sich nicht unterkriegen zu lassen. Auf Instagram hat sie ein Statement nach dem Aus veröffentlicht: "Ob ich weiterhin von der großen Liebe träume? Jedenfalls träume ich von einer besseren Welt. Für dich, für mich, für die Generationen nach uns. Bald ist das Jahr 2021 schon wieder vorbei und es sind so viele Katastrophen geschehen. So viele Menschen haben in diesem Jahr einfach alles verloren. Durch Waldbrände, Überschwemmungen, einem scheinbar unaufhaltbaren Virus und vielem mehr. Doch was gestern noch in den Schlagzeilen war, ist(für nicht betroffene) oft ein paar Tage später wieder vergessen. Auch ich darf mich hier an der Nase nehmen. Unsere Welt ist so schnelllebig, doch die Natur kann sich nicht so schnell erholen."