Austro-Schauspieler flog nach Israel ins Kriegsgebiet

Der andauernde Konflikt zwischen Israel und der Hamas hat viel Zerstörung hinterlassen. Nun reist der heimische Schauspieler Nadiv Molcho ins Kriegsgebiet.

Bewegende Bilder vom österreichischen Schauspieler Nadiv Molcho. Der Austro-Schauspieler flog nach Israel, um bei Wiederaufbau nach den verheerenden Attacken der Hamas auf Israel zu helfen.

© nadivmolcho/instagram

Dabei postet Molcho ergreifende Bilder auf Instagram, welche das Ausmaß der Zerstörung zeigen, welches angerichtet wurde. So zeigt er in einem Video auch ein völlig zerstörtes Haus, welches von Hamas-Terroristen geplündert wurde.

© nadivmolcho/instagram

© nadivmolcho/instagram

Zudem begab sich Molcho just an jenes Tor, durch welches die Hamas nach Israel kamen und den Angriff auf das Festival begannen. Auch zeigt er den "Autofriedhof", die jene Autos beherbergen, von denen es die Besitzer nicht mehr in Sicherheit vor den Hamas-Terroristen geschafft hatten.