Austropop-Star völlig unerwartet verstorben - mit nur 38 Jahren

Der Musiker Mario Lerchbaumer starb nur sechs Tage nach dem Videodreh zum Song „Villacher Kirchtog“. Sein Auftritt beim 80. Kirchtag wird nun posthum zur emotionalen Würdigung.

Er wollte auf der großen Bühne stehen – doch dazu kam es nicht mehr.

Mario Lerchbaumer, Sänger des Duos „Zweite Chance“, starb völlig unerwartet im Alter von nur 38 Jahren. Sechs Tage zuvor hatte er noch gemeinsam mit seinem Musikpartner Michael Plank (31) das Video zum Song „Villacher Kirchtog“ gedreht. Am Dienstag hätte der große Auftritt auf der Rathausbühne in Villach stattfinden sollen.

Medizinischer Notfall

Doch statt Applaus herrscht nun Trauer. Lerchbaumer erlag laut Kleiner Zeitung den Folgen eines medizinischen Notfalls – kurz nach Abschluss der Dreharbeiten. Der 80. Villacher Kirchtag, der noch bis zum 3. August läuft, wird damit von einem tragischen Schatten überlagert.

Titel: „Villacher Kirchtog“

Das Duo hatte sich vor zwei Jahren über eine gemeinsame Freundin kennengelernt. Plank schrieb die Songs und spielte Gitarre, Lerchbaumer übernahm den Gesang. Gemeinsam produzierten sie den Titel „Villacher Kirchtog“, der auf der Dachterrasse des Hotels „Voco“ in Villach aufgenommen und mit historischem Bildmaterial aus den 1960er bis 1980er Jahren ergänzt wurde.

Für Mario

Plank gegenüber der Kleinen Zeitung: „Ich bin sehr stolz auf den Song. Wir haben so viel Herzblut hineingesteckt. Jetzt soll er in Marios Sinn so viele Menschen wie möglich erreichen.“ Wie es mit dem Projekt „Zweite Chance“ weitergeht, ist derzeit offen. Plank, der ursprünglich aus Villach stammt und inzwischen in der Steiermark lebt, betont: „Ich kann mir keinen anderen Sänger vorstellen. Aber der Song soll hinaus in die Welt. Für Mario.“