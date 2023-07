Bernhard Speer: "Baby kommt am 2. August!"

Baby-Talk: Bernhard Speer verrät zum Solo-Debüt seine süßen Papa-News.

Privat. „Das Baby kommt am 2. August. Wobei der Arzt schon gesagt hat: So lange wird es vielleicht gar nicht mehr dauern. Aber das entscheidet ohnedies der Junge. Es wird ja wieder ein Bub.“ Bernhard Speer (39), Star der Chart-Überflieger Seiler & Speer, strahlt im ÖSTERREICH-Interview in voller Erwartung. Bald wird er wieder Papa. Seine beiden Söhne (8. bzw. 9 Jahre alt) bekommen einen kleinen Bruder.

Eheleben. Seine Ehefrau Lisa, eine diplomierte Krankenschwester und Yoga-Lehrerin, ist bereits im 8. Monat. Schon am 23. Februar führte er sie zum Standesamt. In einer romantischen Doppelhochzeit. Auch Speers neuer Schwiegervater sagte damals nochmals Ja. Seitdem schweben die werdenden Eltern auf Wolke sieben. „Mir geht es als Ehemann sehr gut. So wie es mir zuvor schon in der Beziehung sehr gut gegangen ist. Da hat sich nichts geändert“, grinst Speer.

Pläne. Vom künftigen Papa-Stress lenkt er sich jetzt noch mit viel Arbeit ab: Nach dem Start seiner eigenen Late Night Show Monte Grillo Club ging gestern im Wiener Jazzclub Porgy & Bess bei tropischen Temperaturen das allererste Solo-Konzert rund um Hits wie Weg von do oder Unsere Lieder über die Bühne. Am 22. Juli spielt er damit auch vor Robbie Williams in Kärnten auf.

Humor. Dazu gibt’s schon am Samstag in Ansfelden das nächste Hit-Konzert von Seiler & Speer. Kollege Christopher Seiler kommentiert dazu Speers zukünftige Papa-Rolle voll Humor: „Ich hab mit dem Baby nichts zu tun. Da möchte ich mal alle Gerüchte aus der Welt schaffen!“