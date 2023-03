Speer rockt mit Robbie Williams

Überraschung: Beim Open-Air am Fuße der Burg Hochosterwitz in Kärnten wird auch Bernhard Speer auftreten

Große Vorfreude auf das gigantische Open-Air mit Robbie Williams am 22. Juli 2023 am Fuße der Burg Hochosterwitz in Kärnten. Wie Barracuda Music jetzt verkündete haben die Fans noch mehr Grund zur Freude, denn auch ein österreichischer Star wird an diesem Tag auf der gleichen Bühne stehen. Als "Vorband" wird Herr Speer mit Songs wie Weg vo do" oder "Irgendwaun" die Stimmung anheizen. Robbie selbst wird mit seiner XXV-Tour einmal mehr seine Entertainer-Qualitäten unter Beweis stellen.

© Thomas Zeidler ×

Neben Speer wird auch der britische Pop-Sänger Calum Scott im Vorprogramm zu hören sein. Ab heute gibt es außerdem weitere Sitzplatz-Tickets sowie ein minimales Kontingent an VIP-Tickets auf oeticket zu kaufen. Wer Robbie und Speer erleben will, sollte schnell sein, denn zwei Drittel der Tickets sind bereits ausverkauft!