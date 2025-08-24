Biko Botowamungu ist tot: Ex-Boxer, Olympia-Teilnehmer und „Dancing Star“ stirbt mit 68 Jahren

Trauer um einen echten Publikumsliebling: Biko Botowamungu ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Der frühere Profi-Boxer, Ringer und Entertainer erlag Sonntagfrüh in Wien einem Nierenversagen und einer Lungenembolie. Bereits im Vorjahr war bekannt geworden, dass er zudem an Demenz litt.

Mit 1,90 Metern Größe und über 110 Kilo Kampfgewicht war Biko eine imposante Erscheinung – doch wer ihn kannte, schwärmte von seinem Humor und seinem großen Herz, dass am Sonntag für immer zu schlagen aufhörte. „Ein sehr trauriger Tag. Biko hat uns heute für immer verlassen. Lebe wohl, mein Freund. R.I.P.“, ´postet sich sein langjähriger Freund Thomas Hetlinger auf Facebook.

© Conny de Beauclair

Biko schrieb Sportgeschichte

Geboren am 22. Jänner 1957 in der Demokratischen Republik Kongo, verschlug es Botowamungu Ende der 70er-Jahre nach Österreich. Über die Ringer- und Wrestler-Szene am Wiener Heumarkt fand er zum Boxen – und schrieb dort Sportgeschichte. 1983 wurde er erstmals Österreichischer Meister im Schwergewicht, später mehrmals im Superschwergewicht. Den größten internationalen Auftritt hatte er 1988 bei den Olympischen Spielen in Seoul. Im Superschwergewicht traf er auf den US-Favoriten Riddick Bowe – verlor jedoch den Kampf, zu dem sogar Arnold Schwarzenegger angereist war.

© ORF

2004 beendete Botowamungu seine Profikarriere (10 Siege, 16 Niederlagen, 1 Unentschieden). Doch sein Leben war weit mehr als Boxen: Er arbeitete 16 Jahre für die UN, war als Bodyguard im Einsatz, unter anderem für den Mafia-Richter Giovanni Falcone, und fand später seine Berufung als Baptistenprediger und Sportlehrer.

© ORF/Ali Schafler

2013 eroberte er ein neues Publikum, als er bei „Dancing Stars“ mitmachte – und als Publikumsliebling den sechsten Platz erreichte. Botowamungu hinterlässt sieben Kinder von zwei Frauen. Sein großes Herz hat aufgehört zu schlagen – doch seine Spuren in Sport, Show und Kirche bleiben unvergessen.