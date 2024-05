Cannes: Austro-Model mit Mega-Sixpack im Nackt-Look

Bei "Germany's Next Topmodel" wurde sie Zweite. In Cannes stahl Sarah Posch allen die Show

Steirerin Sarah Posch sorgte auf dem roten Teppich der Magnum-Party in Cannes für Blitzlichtgewitter. Die Zweitplatzierte aus Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" zog in ihrem "Nackt-Kleid" alle Blicke auf sich - und das obwohl internationale Top-Models wie Toni Garrn und Romee Strijd über denselben Red Carpet liefen.

Für ihren unglaublichen Körper trainiert die 24-Jährige fleißig. Das zeigt sie auch ihren 444.000 Instagram-Followern. Wer jetzt hofft, dass Sarah noch zu haben ist, den müssen wir an dieser Stelle leider enttäuschen. Die Beauty ist seit 2023 in festen Händen.