Corona: Edi Finger junior trauert um seine Schwester Sissy

Die langjährige ORF-Mitarbeiterin starb im Alter von nur 65 Jahren.

TV-Legende Edi Finger junior trauert um seine Schwester Elisabeth, genannt Sissy. Wien „Wien heute“ berichtet, verlor die langjährige ORF-Regisseurin den Kampf gegen die Krankheit. Sissy Finger wurde nur 65 Jahre alt.

Finger erkrankte im Herbst des letzten Jahres an Blutkrebs. Als durch die Chemotherapie ihr Immunsystem bereits geschwächt war, infizierte sich die 65-Jährige nun im Wilhelminenspital auch an Corona und erlag schließlich am Samstag der Krankheit.