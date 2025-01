Fritz und Aaron Karl stehen gemeinsam auf der Bühne.

Die Publikumslieblinge Vater Fritz und Sohn Aaron Karl lesen aus den Briefen zwischen Vater Leopold und Sohn Wolfgang Amadeus Mozart -- musikalisch umarmt vom Streichquartett Sonare.

In der Theatergeschichte gab es viele berühmte Väter und Söhne. Dass beide absolute Publikumslieblinge sind, kommt allerdings nicht alle Tage vor. Anders so bei Fritz und Aaron Karl. Während der Vater schon seit Jahrzehnten die deutschsprachige Film- und Fernsehlandschaft prägt (u.a. „Wer früher stirbt ist länger tot“, „Tatort“, „Meiberger – Im Kopf des Täters“), wurde der Sohn durch den Fernsehfilm „Das ewige Lied“ und Auftritte in Serien wie „Tatort“ oder „SOKO Donau“, allerspätestens aber durch seine Rolle in der ORF-Serie „Walking on Sunshine“ einem breiten Publikum bekannt.

Mitwirkende

Dramaturgie und Text: Dr. Michaela Wolf & Dr. Susanne Felicitas Wolf

Musik: Frühe Kompositionen von Leopold Mozart, das Beste aus den Streichquartetten von W.A. Mozart sowie aus dessen Requiem in der Fassung von Peter Lichtenthal aus dem Jahr 1828 und weitere Bearbeitungen von Werken des Musikgenies.



Fritz Karl - Rezitation

Aaron Karl - Rezitation

Peter Gillmayr - 1. Violine

Kathrin Lenzenweger - 2. Violine

Christoph Lenz - Viola

Judith Bik - Violoncello

Am 18.1. ab 19.30 sind die beiden im Theater Akzent zu erleben.