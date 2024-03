Alizadeh hat ein Video veröffentlicht, in dem sie über das Thema spricht.

Fair-Fashion-Unternehmerin und Insta-Persönlichkeit Madeleine Darya Alizadeh hat am Tag vor dem internationalen Frauentag ein Video veröffentlicht, in dem es um eine persönliche Entscheidung geht, die allerdings auch im Jahr 2024 noch immer hoch politisch ist.

Alizadeh spricht in dem Clip ganz offen über eine Entscheidung , die sie vor einem Jahr getroffen hat. Damals hat sie überraschend erfahren, dass sie schwanger ist. Die Unternehmerin betont, immer verhütet zu haben, es sei einfach trotzdem passiert. Sie war damals 34 und ihr Freund um die 40. Beide kannten einander rund ein Jahr und hatten bereits beschlossen, keine Kinder haben zu wollen.

"Mache mich extrem angreifbar"

Alizadeh schreibt zu dem Video: "Ich weiß, dass ich mich mit diesem Video extrem angreifbar und verletzlich mache. Ich hab ein Jahr überlegt, ob und wie ich so ein extrem privates Thema hier ansprechen soll. Aber wenn dieses Video auch nur einer Person hilft, war‘s das wert." Sie selbst habe nämlich keine Infos über Personen in ihrer Lage finden können. Über Frauen in ihrem Alter, die in einer glücklichen Beziehung schwanger wurden, aber keine Kinder wollen.

Darum entschied sie sich dafür

Alizadeh lässt ihre Zuseherinnen an ihrem Entscheidungsprozess teilhaben. Erklärt, dass sie erst einmal einen klaren Kopf gebraucht hat, um zu überlegen. Schließlich entschied sie sich zum Abbruch, macht aber deutlich, entgegen vieler Kritikerstimmen, dass das weder eine Art von Verhütung sei, noch leichtfertig passieren würde.

Keine Kinder? Tabuthema!

Sie weiß, dass sie viele Kommentare bekommen werde zum Posting, als Frau Mitte 30 sei das Thema Kinder(planung) sowieso stetig präsent. Doch, so Alizadeh: "Die einzige Meinung zu meinem Körper, die zählt, ist meine." Für ihr Statement und das Video bekommt sie viel Zustimmung. Einige Kommentare beziehen sich darauf, wie wichtig es ist über das Tabuthema Abtreibung zu sprechen. Andere meinen auch, es sei wichtig, Sichtbarkeit z schaffen für Frauen, die bewusst keine Kinder wollen. Das sei nach wie vor ein riesiges Tabuthema.