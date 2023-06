Die Fans sind in Aufruhr. Die Wiener Autorin und Influencerin Daria Daria hat ''JA'' gesagt.

Kryptisch und mit der Hand vor ihrem Mund gibt sich die Wiener Influencerin Daria Daria auf Instagram. Sie scheint ihren Augen nicht zu trauen und kann ihr Glück kaum fassen. Ist die 34-Jährige neu verliebt oder hat sie sich gar verlobt? Ihre Fans müssen jedoch enttäuscht werden, denn die Influencerin hat lediglich zu einem gut belegten Brot "JA" gesagt.

Werbeaktion

Bei dem Posting handelt es sich lediglich um eine Werbeaktion der Armedangels, bei denen es mit dem Code von Daria Daria einen Rabatt auf den Einkauf gibt.

"I SAID YES. Zu Sommer, Sonne, bequemer Kleidung und gutem Essen", so Madeleine Darya Alizadeh, wie die 34-jährige in ihrem Posting meint. "Wer für das Pizza Date noch das richtige Outfit sucht: mit dem Code DARIADARIA15 gibts bei @armedangels bis zum 26.6. 15% Rabatt, so die Influencerin weiter.