Dominic Heinzl: Geheime Traumhochzeit mit seiner Sonja nach 27 Jahren

Nach fast drei Jahrzehnten haben sie sich endlich das Jawort gegeben: ATV-Moderator Dominic Heinzl und die Top-Bankerin Sonja Sarközi krönten ihre 27-jährige Liebe mit einer spektakulären Hochzeit in der Südsteiermark. Drei Tage lang wurde gefeiert – stilvoll, emotional und mit prominenten Gästen

Bereits der Antrag hätte romantischer kaum sein können: Bei Sonnenuntergang, inmitten venezianischer Gondeln, fiel Heinzl in Venedig auf die Knie. Umgeben vom Charme der Lagunenstadt sagte seine Sonja überglücklich „Ja“. Nun folgte der große Moment in Österreichs südlichstem Weinparadies. Die Hochzeitsfeierlichkeiten starteten mit einem stimmungsvollen Welcome-Dinner in einem charmanten Hotel nahe Gamlitz, umgeben von den sanften Hügeln und Weingärten der Region. Serviert wurde gehobene südsteirische Küche, begleitet von edlen lokalen Weinen – ein kulinarischer Auftakt, der Lust auf mehr machte.

Dominic Heinzl und Sonja Sarközi © Tischler

Am zweiten Tag stand die große Trachtenparty an. In einer rustikalen Scheune feierten die Gäste in Dirndl und Lederhose ein ausgelassenes Fest. Für musikalische Highlights sorgte die österreichische Chart-Band „Alle Achtung“, bekannt durch ihren Hit „Marie“. Die Stimmung? Fröhlich, herzlich – ganz im Stil des Paares. Der dritte Tag war der glamouröse Höhepunkt: In feierlichem Black Tie-Dresscode versammelten sich die Gäste im Wald des Weinguts Holler, wo die bewegende Outdoor-Trauung stattfand. Ein Ort wie aus dem Bilderbuch, ein Wetter wie bestellt – und Emotionen pur.

Die schönsten Fotos der Trauung sehen Sie auf Style Up Your Life.

Musikalisch untermalt wurde die Trauung von Sängerin Missy May, während Dompfarrer Toni Faber, ein enger Vertrauter des Paares, die Zeremonie persönlich durchführte. Die Atmosphäre: festlich, aber voller Gefühl. Nach dem Ja-Wort folgte ein stilvolles Gala-Dinner zwischen Rebstöcken und Kerzenschein. Bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt, gelacht und angestoßen. Die Gästeliste las sich wie ein Who’s Who der heimischen Society: Unter den Anwesenden waren die Verleger Adi Weiss und Michael Lameraner, "Dancing Star" Corinna Kamper und ihr Danilo Campisi. Auch Fitness-Ikone Ernst Minar (John Harris), langjähriger Freund von Dominic Heinzl und dessen Trauzeuge, war mit dabei.