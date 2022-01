Dschungel-Disput! Natascha Ochsenknecht schießt gegen Tara Tabitha: Alles was sie mache sei fake!

Tara Tabitha , unsere Austro-Hoffnung auf die Dschungel-Krone hat es derzeit gar nicht leicht im Camp. Erst kürzlich brach ihr ein Veneer von den Zähnen, sie fühlte sich entstellt. Immer wieder überkommen die Influencerin zudem Gefühle in Form von Tränenflüssen und die Romanze unter Palmen mit ihrem Filip ist auch... zu Ende wie es scheint.

Knatsch zwischen Tara und Filip

An Tag sieben im Dschungel kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden: "Ich weiß nicht was du dachtest, wie weit das war. Wir sind in keiner Beziehung. Ich glaube, dass wir zu verschieden sind," so Filip. Und Tara? Die war sichtlich angefressen: "Ja, passt!" Erst nach der gemeinsamen Schatzsuche, bei der sie die Nacht miteinander verbringen mussten, konnten die Wogen geglättet werden.

Tara und Filip - Das Drama

Ochsenknecht schießt gegen Tara

Doch ob harmonisch oder nicht - so manchen ist die Anbandelei zwischen Tara und Filip ein Dorn im Auge. So zum Beispiel Natascha Ochsenknecht, die in Staffel 12 von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" den siebten Platz belegte und seither oft in Diskussionsrunden zum Dschungelcamp mit dabei ist. Sie schoss nun bei der Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus - Die Stunde danach" scharf gegen unsere Tara. Fake sei sie, so Ochsenknecht. Immer wieder ziehe Tara die selbe Nummer ab, das habe sie schon in allen anderen Reality-Formaten, bei denen sie mitwirkte, gezeigt. "Er schnallt halt nicht, dass es ihre Masche ist. Wie sie es halt immer schon tut", so Ochsenknecht hart.

ER verteidigt Tara

Auch für "Weddingplanner" und Ex-Camper Froonck zeiht Tara eine Show ab: "Der arme Junge, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Tara macht ein Riesen-Drama." Doch einer springt für Tara in die Presche: Ihr bester Freund und Dschungel-Begleiter Alex. Er stellt klar: "Sie ist in einer Extrem-Situation. Alles wurde ihr weggenommen - Champagner, Essen. Handy." Alex meint, dass sie sich derzeit alles und jeden krallen würde, weil sie Halt im Dschungel brauche.

