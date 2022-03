Edmund: ''Das wird das Klassentreffen des Austropop''

Am Sonntag rockt der Austropop wieder für die Ukraine. Bei #YesWeCare am Wiener Heldenplatz sind neben Kurt Ostbahn oder Wanda auch die Chart-Stars von Edmund dabei. Das Interview zum Mega-Konzert.

Am Sonntag rocken Sie bei bei #YesWe Care am Wiener Heldenplatz...

Edmund: Wir freuen uns total, dass wir da unseren Beitrag leisten und für einen guten Zweck auftreten können.

Dabei werden um die 100.000 Besucher erwartet…

Edmund: Na sewas (lachen). Noch machen uns solche Zahlen nicht nervös, aber am Sonntag dann wohl ganz sicher. Jetzt überwiegt noch die Vorfreude vor jeglicher Nervosität. Aber die 20 Minuten Auftritt werden wir schon schaffen. Wir stehen ja mitten in den Proben für unsere Tour. Wir sind also perfekt eingespielt.

Wie lange haben haben sie mit der Zusage dafür gezögert?

Edmund: Gar nicht. Wir haben sofort blind zugesagt. Das muss man unbedingt machen. Wir Österreicher können stolz auf uns sein, weil wir immer wenn es darauf ankommt ein riesiges Spendenherz zeigen. Wir werden ebenfalls nicht nur spielen, sondern auch spenden. Wir sind ein kleines Land und haben auf der Weltpolitischen Bühne vielleicht nicht all zu viel zu sagen, aber was wir immer schon konnten war helfen. Egal ob für Nachbar in Not oder jetzt für die Ukraine.

Auf welchen Künstler freuen sie sich am meisten?

Edmund: Wanda haben wir noch nie gesehen. Da freuen wir uns extrem, dass wir mit denen mal eine Bühne teilen dürfen. Auch auf die Folkshilfe. Eine Mega Live-Band! Und natürlich auf Dr. Kurt Ostbahn. Da sind so viele lässige Künstler dabei. Wir freuen uns eigentlich auf jeden. Das wird das Klassentreffen des Austropop.

Queen haben bei Live Aid vorgezeigt wie man so ein kurzen Set möglichst Publikums wirksam abliefern kann…

Edmund: Wir denken zwar nicht, dass wir uns mit Queen und Live Aid vergleichen können, aber wir werden jedenfalls unser Bestes geben. Wir werden wohl vier Songs spielen, die ein bisschen zur Thematik passen: Nämlich, dass man sich gegenseitig helfen sollte. Als Finale haben eine spezielle Version vom „Zam oid wearn“ geplant. Und falls es wieder ein All Star Finale geben sollte dann wollen wir da natürlich auch unbedingt dabei sein.