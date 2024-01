Ekaterina Mucha mit 180.000-Euro-Schmuck am Opernball

Die Verlegerin wird heuer vom Atelier Heldwein mit Brillantohrringen, Collier, Ring und Armband ausgestattet

So hochkarätig wie der Opernball, sind auch seine Gäste. Sehen und gesehen werden ist auch heuer wieder das Motto am Ball der Bälle in der Wiener Staatsoper. Das Traumkleid von Erika Suess hat Verlegerin Ekaterina Mucha bereits vor einer Weile präsentiert. Dazu wird sie auch in diesem Jahr wieder sündteures Geschmeide tragen. Oe24.at sah die zeitlosen Stücke vorab.

180.000 Euro Schmuck

Die edlen Juwelen sind wie jedes Jahr eine Leihgabe. Das Atelier Heldwein hat gemeinsam mit Christian und Ekaterina Mucha ganz besondere Stücke ausgewählt. Insgesamt haben diese einen Wert von ungefähr 180.000 Euro. Dazu zählen Ohrgehänge mit Diamanten im Brillantschliff in Weißgold, ein Collier mit 279 Diamanten im Navetteschliff und 56 Diamanten im Brillantschliff, ein Ring mit einem Diamanten im Marquise-Schliff, zwei Diamanten im Tropfenschliff und 54 Diamanten im Brillantschliff und ein dazu passendes Armband.

Mucha mit Securtity am Ball

Natürlich werden die Muchas auch heuer wieder von Securities zum Ball begleitet. Die exquisiten Schmuckstücke sind außerdem versichert.