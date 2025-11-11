Alles zu oe24VIP
Maya Hakvoort, Roman Schindler, Simone Stelzer und Martina Kaiser
© Monika Fellner

Buhpräsentation

Ex-Mister Austria Roman Schindler auf der "unsichtbaren Achterbahn"

11.11.25, 11:25
Montagabend präsentierte der einstige schönste Mann des Landes sein erstes Buch vor zahlreichen prominenten Gästen.

Viele von uns fahren gerne Achterbahn. Wenn es bergab geht, werfen wir vor Freude die Hände in die Höhe und wissen ganz sicher, dass es wieder bergauf gehen wird. Und wenn es bergauf geht, warten wir gespannt auf die nächste Talfahrt. Warum machen wir das eigentlich nicht auch in unserem Leben so? Auch wenn wir das im Moment oft nicht sehen können, sind die Herausforderungen und Tiefpunkte die wertvollsten Momente, die wir erleben dürfen. Denn sie lassen uns wachsen, und wir gehen als stärkere Personen daraus hervor. Und eines ist sicher: Nach jedem Tiefpunkt geht das Leben wieder bergauf!

Caroline Athanasiadis und Alfons Haider

Caroline Athanasiadis und Alfons Haider 

© Monika Fellner

Ernst Minar und Roman Schindler

Ernst Minar und Roman Schindler 

© Monika Fellner

Roman Schindler erzählt in diesem halb autobiografischen Buch "Die unsichtbare Achterbahn" die Geschichte von Lukas, einem vielversprechenden Nachwuchstalent. "Jedes Bergab ist Teil einer Reise, die dich stärker macht." Lukas schafft es – entgegen allen Erwartungen –, ein Stipendium an einem amerikanischen College zu ergattern. Zunächst läuft alles großartig – bis er durch ein verhängnisvolles Ereignis gezwungen wird, sein ganzes Leben, seine. Zukunftspläne und seine Einstellung in Frage zu stellen. Soweit der Plot seines ersten Romans.

Conny Kreuter und Adi Weiss

Conny Kreuter und Adi Weiss 

© Monika Fellner

Tief beeindruckt zeigten sich bei der Präsentation im Thalia auf der Wiener Mariahilferstraße auch zahlreiche prominente Bücherwürmer wie Musical-Star Maya Hakvoort, Mörbisch-Intendant Alfons Haider, Fitness-Unternehmer Ernst Minar, Sängerin Simone Stelzer, Schauspieler Markus Freistätter, Dancing Star Conny Kreuter sowie Rock'n'Roller Andy Lee Lang.

