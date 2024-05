Fans werden erhört: Comeback für Conny Kreuter bei „Fit mit den Stars“

Die Zuseher haben sich gewünscht, dass die sympathische Tänzerin wieder Vorturnerin wird.

„Dancing Stars“-Profitänzerin und Sportwissenschafterin Conny Kreuter übernimmt wieder das Training bei „Fit mit den Stars“! Und dass zur absoluten Freude ihrer großen Fanschar.

Fokus auf Haltung

Ab Montag, dem 27. Mai 2024, jeweils um 9.10 Uhr in ORF 2 ist sie zum zweiten Mal im Einsatz und sorgt für ein abwechslungsreiches und schwungvolles Fitnessprogramm, das zum Mitmachen einlädt. Der Fokus liegt dabei wieder auf der Haltung. Außerdem stehen Übungen für eine Rundumkräftigung auf dem Trainingsplan und ein paar Tanzübungen dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Premiere für Assinger

In der Woche von 3. bis 7. Juni gibt es bei „Fit mit den Stars“ werktags um 9.10 Uhr in ORF 2 eine Premiere für Ex-Skisportler und ORF-Moderator Armin Assinger.

„Fit mit den Stars“ mit Conny Kreuter von 27. bis 31. Mai in ORF 2. Das ORF-Fitnessprogramm „Fit mit den Stars“ in ORF 2 wird für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer:innen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON mit Untertiteln zur Verfügung gestellt und ist auch als Video-on-Demand abrufbar.