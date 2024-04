Traumstart! Conny Kreuter begeistert bei „Fit mit den Stars“

Nachfolgerin Conny Kreuter kam sehr gut beim Publikum an!

Es war ein Sprung ins kalte Wasser für Conny Kreuter und „Fit mit den Stars“, aber zwischen dem neuen ORF-Fitness-Format und dem Publikum hat es sofort gefunkt.

"Fit mit den Stars": So war die erste Folge mit Conny Kreuter

Alltime-Höchstwert

Im Schnitt 191.000 Mitturnende waren am Montag, dem 15. April 2024, um 9.10 Uhr in ORF 2 beim Auftakttraining mit dabei. Der Marktanteil der Sendung lag bei 50 Prozent. Das heißt, dass jede/r Zweite, die/der um diese Zeit vor dem TV-Gerät war, mit Conny Kreuter turnte – das ist ein Alltime-Höchstwert, den auch das Vorgängerformat nie erreichte. In der Zielgruppe 50+ lag der Marktanteil bei 55 Prozent, das ist Bestwert seit Mai 2021.

Das sagen die User

Super Conny ..du machst das super ..der gute Schmäh ist wichtig..du bist ein Profi

Tolle Sendung

tolle Aktion endlich eine Frau!

Viele interessante Übungen!

Viel besser Conny als Philip mit seinen fusserln und hoppla-Sagern

Bald kommt Goldberger

Conny Kreuter turnt noch diese Woche mit dem ORF-2-Publikum. In der zweiten Woche von 22. bis 26. April wird „Fit mit den Stars“ werktags um 9.10 Uhr in ORF 2 von Ex-Skispringer und ORF-Experte Andreas Goldberger präsentiert.