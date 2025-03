First Lady Doris Schmidauer legt Buch "Land der Töchter zukunftsreich" vor. Mischung aus ihrer Lebensaufgabe und der Vorstellung anderer Frauen.

"First Lady" Doris Schmidauer hat mit Land der Töchter zukunftsreich (zusammen mit Nina Horaczek) ein Buch vorgelegt, das eine Mischung aus ihrer Biografie und jener besonderer Österreicherinnen ist.

Einblicke in Rolle

Der Ehefrau von Bundespräsident Alexander Van der Bellen geht es um frauenpolitische Fragen und sie gibt Einblicke in ihre Rolle. Ganz im Sinne der Frauensolidarität stellt Schmidauer zudem Frauen vor, die sie beeindruckt haben.

Interessante private Einblicke

Auch wenn es um Frauensolidarität geht, um Zusammenhalt, erfahren wir über die private Seite der Ehepaares Schmidauer/Van der Bellen ein paar Details. So erklärt Schmidauer, dass "Sascha" nicht kochen kann oder dass im Supermarkt nach dem Bundespräsidenten gefragt wurde - "wegen der feschen Bodyguards". Auch erzählt sie, dass Hund Juli mal bei ihr und mal bei ihrem Mann in der Hofburg weilt und in der Früh aufgeweckt die Gänge entlangrennt. Schmidauer erklärt auch, warum sie keine Kinder hat und welche Serie sie und Sascha gerne schauen um zu entspannen (Spoiler: Tatort).

Schmidauer erzählt auch von ihrer Rolle als enger Beraterin ihres Mannes. So habe Österreich seine einzige Bundeskanzlerin zumindest teilweise ihr zu verdanken: Warum er nicht Brigitte Bierlein frage, ob sie bereit wäre, Bundeskanzlerin zu werden, habe sie ihren Mann gefragt, als dieser nach der Ibiza-Affäre eine Expertenregierung zusammenstellte.