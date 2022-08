Gabalier: "Keine Zeit für Beziehungen"

In München rockte er vor 100.000 Fans, nur privat ist Gabalier noch immer solo.

Megashow. Mit seinem Konzert auf dem Münchner Messegelände am Wochenende schrieb Andreas Gabalier ein Stück Musikgeschichte und reihte sich in die Liga von Helene Fischer oder Robbie Williams ein. „Das ist einfach schön. Es gibt ein paar große Namen. Ein paar große Entertainer. Menschen, die einfach besondere oder andere Aufgaben mitbekommen haben auf ihrem Lebensweg. Ich sag immer: Deswegen ist man nichts Besseres. Man ist halt ein bisschen anders“, freut sich Gabalier im ÖSTERREICH-Talk über den Riesen­erfolg.

© TZÖ ×

Austro-Hype. Am 19. und 20. August wird Gabalier in Kitzbühel gleich zweimal das Stadion füllen, die Stimmung zum Brodeln bringen und seinen Erfolgsweg weitergehen. Einziger Wermutstropfen ist, dass er diesen zurzeit alleine beschreitet. „Ich bin momentan sehr gefordert in meinem Leben, da stehen Beziehungswünsche und das Verlangen momentan ein bisschen hinten an“, sagt der Volks-Rock’n’Roller im Talk.