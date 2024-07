Geheime Hochzeit für "Traumschiff"-Star Sascha Hehn

Der Schauspieler hat bereits vor zwei Jahren heimlich seine Lebensgefährtin Gloria geheiratet

"Mit 66 Jahren fängt das Leben an" - was bereits Udo Jürgens besang, nahm Schauspieler Sascha Hehn wohl wörtlich. Vor zwei Jahren gab er seiner Lebensgefährtin Gloria (51) das Ja-Wort. Das verriet er jetzt gegenüber "Bunte". Es sei immer wieder gemunkelt worden, doch nie wurde es bestätigt: "Ja, wir haben geheiratet und das bereits 2022!" Den Ehering sollen beide stolz gezeigt haben, als sie darauf angesprochen wurden.

Geheim-Hochzeit im engsten Kreise

Die Trauung habe im engsten Kreis der Familie stattgefunden: "Wir wollten unser Glück für uns genießen und es nicht an die große Glocke hängen“, erklärt Hehn. Vor der Hochzeit waren der TV-Star und seine Liebste bereits seit elf Jahren zusammen. Man habe sich innerhalb weniger Tage dazu entschieden, einfach zu heiraten.

Gloria und Sascha Hehn © Getty Images ×

"Traumschiff"-Kapitän im Hafen der Ehe

Von 1981 bis 1991 spielte er in der Serie vom ZDF "Das Traumschiff" den smarten Chefsteward Viktor Burger. 2014 trat Hehn sowohl in der Neuauflage, als auch im Ableger "Kreuzfahrt ins Glück" die Nachfolge von Siegfried Rauch an und wurde vom Chefsteward zum Kapitän des "Traumschiffs" befördert. Jetzt ist er im Hafen der Ehe angekommen.