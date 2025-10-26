Glanzvolle Eröffnung vom "Schwarzen Adler" bei Kitzbühel

Samstagabend luden Klaus Pinter und Hannes Hönegger zum großen Re-Opening des Traditions-Wirtshauses bei Kitzbühel.

Schon bevor Amerika entdeckt wurde stand in Jochberg bei Kitzbühel der "Schwarze Adler". Gegründet 1482 erstrahlt er jetzt in neuem Glanz - aber in historischem Ambiente. Das lgroße Opening unter der Führung von Hannes Hönegger und Klaus Pinter ießen sich auch zahlreiche VIP-Gäste nicht entgehen.

Hannes Hönegger, Kathi Stumpf und Alexander Beza © Klara Ulmer

Allen voran feierte das Unternehmer-Paar Kathi Stumpf und Alexander "Bezi" Beza die Eröffnung. Auch "Schinkenkönig" Roman Thum aus Wien feierte in Kitz mit. "Kate&Kon"-Chef Konstantin Wolf, Promi-Arzt Udo Beckenbauer und viele weitere Gäste ließen sich im "Schwarzen Adler" kulinarisch verwöhnen und feierten zu den Klängen von DJ Pitzekind und Salxophon-Legende Max the Sax bis spät in die Nacht hinein.

Florian Koblbauer © MEZga

Mit dem "Schwarzen Adler" in Jochberg, hat Kitzbühel ab sofort ein weiteres kulinarisches Highlight.