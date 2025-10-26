Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Hannes Hönegger, Kathi Stumpf und Alexander Beza
© Klara Ulmer

Wirtshauskultur neu

Glanzvolle Eröffnung vom "Schwarzen Adler" bei Kitzbühel

26.10.25, 10:29 | Aktualisiert: 26.10.25, 11:31
Teilen

Samstagabend luden Klaus Pinter und Hannes Hönegger zum großen Re-Opening des Traditions-Wirtshauses bei Kitzbühel.

Schon bevor Amerika entdeckt wurde stand in Jochberg bei Kitzbühel der "Schwarze Adler". Gegründet 1482 erstrahlt er jetzt in neuem Glanz - aber in historischem Ambiente. Das lgroße Opening unter der Führung von Hannes Hönegger und Klaus Pinter ießen sich auch zahlreiche VIP-Gäste nicht entgehen. 

Hannes Hönegger, Kathi Stumpf und Alexander Beza

Hannes Hönegger, Kathi Stumpf und Alexander Beza

© Klara Ulmer

Allen voran feierte das Unternehmer-Paar Kathi Stumpf und Alexander "Bezi" Beza die Eröffnung. Auch "Schinkenkönig" Roman Thum aus Wien feierte in Kitz mit. "Kate&Kon"-Chef Konstantin Wolf, Promi-Arzt Udo Beckenbauer und viele weitere Gäste ließen sich im "Schwarzen Adler" kulinarisch verwöhnen und feierten zu den Klängen von DJ Pitzekind und Salxophon-Legende Max the Sax bis spät in die Nacht hinein.

Florian Koblbauer

Florian Koblbauer 

© MEZga

Mit dem "Schwarzen Adler" in Jochberg, hat Kitzbühel ab sofort ein weiteres kulinarisches Highlight.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden