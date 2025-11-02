Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Marcell
© ATV

Große Sorge

Untergetaucht: TWM-Star Marcell spurlos verschwunden

02.11.25, 11:41
Teilen

Der 21-Jährige ist offenbar untergetaucht. 

Rätselraten um "Teenager werden Mütter"-Star Marcell. Wie berichtet, musste der 21-Jährige nach zahlreichen Delikten (schwere Körperverletzung, Raubüberfälle, Ladendiebstahl, Tierquälerei, Beamtenbeleidigung und Drogenthematiken) eine längere Haftstrafe verbüßen.

Untergetaucht

Wie "STYLE UP YOUR LIFE!" berichtet, wurde Marcell nun aber früher als geplant aus der Haft entlassen – und ist seither untergetaucht. Dem Bericht zufolge wissen selbst Bekannte nicht, wo sich Marcell aufhält.

Marcell
© ATV

Brisant: Wie das Fashion-Magazin berichtet, ließ der ATV-Star auch einen angesetzten Gerichtstermin zur Aberkennung einer Vaterschaft vergangene Woche platzen. Offenbar wissen nicht einmal die Behörden, wo sich der fünffache Vater derzeit aufhält.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden