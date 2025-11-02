Untergetaucht: TWM-Star Marcell spurlos verschwunden

Der 21-Jährige ist offenbar untergetaucht.

Rätselraten um "Teenager werden Mütter"-Star Marcell. Wie berichtet, musste der 21-Jährige nach zahlreichen Delikten (schwere Körperverletzung, Raubüberfälle, Ladendiebstahl, Tierquälerei, Beamtenbeleidigung und Drogenthematiken) eine längere Haftstrafe verbüßen.

Untergetaucht

Wie "STYLE UP YOUR LIFE!" berichtet, wurde Marcell nun aber früher als geplant aus der Haft entlassen – und ist seither untergetaucht. Dem Bericht zufolge wissen selbst Bekannte nicht, wo sich Marcell aufhält.

Brisant: Wie das Fashion-Magazin berichtet, ließ der ATV-Star auch einen angesetzten Gerichtstermin zur Aberkennung einer Vaterschaft vergangene Woche platzen. Offenbar wissen nicht einmal die Behörden, wo sich der fünffache Vater derzeit aufhält.