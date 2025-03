"Haariges Vergnügen" im Dreivierteltakt

Ein Hauch von Glamour und ein sprühendes Feuerwerk aus Tanz, Stil und eleganten Frisuren – die 4. Ballnacht der Friseure zog am gestrigen Abend rund 1.500 Gäste in das prachtvolle Parkhotel Schönbrunn

Der Branchenball unter dem Motto „Shiny - Glanz und Glimmer“ stand ganz im Zeichen der Friseurkunst und vereinte nicht nur Kreativität, sondern auch zahlreiche prominente Gäste aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft, die den HaarhandwerkerInnen mit ihrer Anwesenheit Respekt zollten.

Bea und Heimo Turin © Jürgen Hammerschmid ×

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, selbst Stammgast am Ball und ein begeisterter Unterstützer der Friseurbranche: "Gerade die Friseure und ihre Leistungen sind in der Ballsaison besonders gefragt. Ich freue mich schon auf die diesjährigen Designmusen“, so Ludwig, der den kreativen Spirit der Branche würdigte. Die Ballgäste erwartete am Ball der schönsten Frisuren Österreichs ein hochkarätiges Programm mit Live Acts von unter anderem „Miss Black Voice“ Stella Jones, Stimmwunder Wolf Frank und der singenden Miss Europe Beatrice Turin. Das ptArt Orchester unter der Leitung von Norbert Hebertinger brachte die Tanzfläche zum Schwingen, ebenso wie die Bands Crew 2000 und "Sugar Office" sowie DJ Muna.

Corinna Kamper, Danilo Campisi & Julia Cencig © Jürgen Hammerschmid ×

Unter den Gästen auch zahlreiche prominente Gäste unter anderem Neo-Dancing-Star Julia Cengic, Moderatorin und Model Corinna Kamper mit Tanz-Profi Danilo Campisi, Trendscout Wolfgang Reichl, Designer Nhut La Hong, Auhof und Riverside Eigentümer Peter Schaider, Filmemacher Oliver Auspitz, ORF Generaldirektor Roland Weissmann sowie der Wiener Innungsmeister Marcus Eisinger uvm.

Peter Schaider & Wolfgang Reichl © Jürgen Hammerschmid ×

Das Highlight des Abends war die spektakuläre Frisurenshow, die die kreative Vielfalt und das handwerkliche Können der Friseure eindrucksvoll zur Schau stellte. Die „Goldenen Locken“, die begehrten Auszeichnungen der Veranstaltung, wurden heuer erstmals österreichweit via App gewählt und gingen an drei herausragende Friseursalons: Kerstin Kaiser (Salon Hair-Zenssache) aus Kärnten mit Muse Tanja, Anita Gold (Salon Gold Anita) aus dem Burgenland mit Muse Silke und Victoria Nouza aus Wien (Salon MACA hairstudio) mit Model Manuela. Die Trophäen wurden von Vertretern der Hauptsponsoren der Veranstaltung, Wirtschaftskammer Wien, L'Oréal Professionnel, Wella und Varga überreicht.

Oliver Böhm & Roland Weißmann © Jürgen Hammerschmid ×

"Heute Nacht haben wir nicht nur die Kreativität meiner Branche gefeiert, sondern auch unsere Leidenschaft, Professionalität und unser handwerkliches Können. Und wir haben einmal mehr bewiesen, dass wir auch großartige Feiern organisieren können“, sagte Friseurmeisterin Gabriele Schwenk, die gemeinsam mit ihrem Mann Robert die Veranstaltung mit viel Herzblut und Engagement ehrenamtlich organisiert hatte.

Michael Ludwig mit Design-Muse © Jürgen Hammerschmid ×

Die Ballnacht bot nicht nur eine Bühne für kreative Frisuren, sondern auch für die soziale und berufliche Vernetzung der Branche. Die Gäste tanzten bis in die frühen Morgenstunden und genossen dabei die festliche Atmosphäre.