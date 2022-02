× Hemsworth in Wien angekommen

Star-Schauspieler Chris Hemsworth ist in Wien angekommen!

Um 21 Uhr war es gestern soweit. Eine Luxuslimousine stoppte vor dem Melia Hotel. An Bard Chris Helmsworth. Der Thor Star ist endlich in Wien angekommen. Gerade mal vier (!) Fans haben es mitbekommen! Gut gelaunt posierte er für Selfies, schrieb Autogramme. Dann verschwand er in der Lobby. Spannend: Er hatte nur einen kleinen Rucksack dabei. Kein Gepäck. Auch das Auto blieb mit laufende Motor vor dem Hotel stehen Zieht er gar noch in ein Innenstadt-Hotel um?