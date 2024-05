Hollywood-Star auf Geheim-Besuch in der Hofreitschule

Samuel L. Jackson strahlte mit pinkem Bucket-Hut und Hoodie

Wien wird immer mehr zum Mekka der Hollywood-Stars. Erst Kate Winslet, dann Natalie Portman, Rusell Crowe und jetzt auch Samuel L. Jackson. Der "Pulp Fiction"-Star feierte gerade erst 30. Jubiläum des Kult-Streifens mit Uma Thurman und John Travolta.

Am Donnerstag (2. Mai) zeigte er sich gut gelaunt in der Spanischen Hofreitschule. Mit pinkem Bucket-Hut, Sonnenbrille und Hoodie posierte er. Die Besucher schienen ihn nicht zu erkennen. Laut Medienberichten habe der Hollywood-Star ganz normal an einer Vorstellung teilgenommen. Ohne Sonderwünsche!