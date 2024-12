In Dessous! Austro-Model Nadine Mirada lässt den Schnee schmelzen

Bei diesem Anblick schmilzt nicht nur der Schnee: Nadine Mirada und ihre Kolleginnen treiben vielen den Schweiß auf die Stirn.

Sie ist eines der erfolgreichsten heimischen Models und sorgt international für Furore. Jetzt erobert Nadine Mirada mit ihren Guess-Kolleginnen auch das Internet im Sturm. "Wenn das Reel so weitersteigt, dann gehen wir viral", erzählt sie strahlend. Gemeint ist ein Video, das zahlreiche Models in schwarzer Unterwäsche zeigt. Die Damen posieren dabei mit Strapsen und Fellmützen auf einer Berghütte in 3.200 Metern Höhe.

Mehr als 10 Millionen für Mirada

Der Schnee im Hintergrund scheint förmlich wegzuschmelzen bei dem heißen Anblick. Über 10 Millionen Seher und fast 500.000 Gefällt-mir-Angaben hatte der Clip bereits nach zwei Tagen. Die Follower kommen bei dem Anblick ebenso ins Schwitzen.





Hunderte Flammen-Emojis und Herzchen gibt es für die wunderschönen Models. Bald sollen auch die Shooting-Bilder von Victoria & Saida Photography folgen. Dann kann man Mirada auch wieder auf Plakatwänden bestaunen.