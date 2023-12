Sie war Playmate im Monat Februar, nun will Caro das Playmate des Jahres werden!

Eine Hürde ist für die fesche Wienerin Carolina Cardoso bereits geschafft. Sie wurde im Februar zum Playmate des Monats gewählt!

Doch nun möchte die 22-Jährige auch den Gesamtsieg einfahren und Playmate des Jahres 2024 werden! Caro ist, wie sie dem Playboy verrät, sehr an Mode interessiert. Dass sie sich trotzdem ohne Textil zeigt, ist einer anderen Intention geschuldet. Sie will ein Zeichen für Body Positivity setzen! Denn Caro fand früher, dass ihr Busen zu klein geraten sei. Das ist Schnee von gestern, denn ihr Signal an alle Frauen: Ihr könnt stolz auf eure Körper sein!"

© Sacha Eyeland für PLAYBOY Deutschland Januar 2024 ×

Caro: "Dafür kämpfe ich"

Im neuen Playboy sagt Carolina: "Ich kämpfe dafür, dass die Größe in der Model-Welt keine Rolle mehr spielt. Schließlich heißt es doch: Auf die Größe kommt es nicht an. Genau deshalb will ich auch kleine Frauen dazu ermutigen, an sich zu glauben!"

© Sacha Eyeland für PLAYBOY Deutschland Januar 2024

Stimmen Sie jetzt ab

Wenn unsere Caro Sie überzeigt hat - hier geht es zum VOTING!

© Sacha Eyeland für PLAYBOY Deutschland Januar 2024

