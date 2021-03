"Käfer": Lugner-Ex hat Corona

Richard Lugners Ex-Freundin schreibt über die schlimmen Symptome des Virus.

Angst. „Ich wünsche allen Corona-Leugnern, dass sie sich einmal so fühlen, wie ich mich heute fühle“, schreibt Richard Lugners (88) „Käfer“ Sonja Schönanger (57) auf Facebook und erklärt, dass sie sich mit dem Virus angesteckt habe. Wo und wann wisse sie nicht, aber „keiner ist sicher, dass es ihn nicht erwischt.“ Die Inhaberin einer Schuhboutique fühle sich miserabel. „Gliederschmerzen, Fieber, rasende Kopfschmerzen und ein Messer in der Brust“, beschreibt sie die Symptome. Zudem werde die finanzielle Situation langsam schwierig.

"Käfer" in Quarantäne

Sonja Schön­anger hat sich sofort in Quarantäne begeben und muss ihr Geschäft für 14 Tage geschlossen lassen. „Außer an zwei Tagen, an denen meine Verkäuferin arbeitet.“ Im ÖSTERREICH-Talk zeigt sie sich aber zuversichtlich, bald wieder fit zu sein.