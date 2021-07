Lugner: Folgt jetzt Hochzeit Nummer 6?

Baumeister Richard Lugner glaubt, dass sein Bienchen die Richtige sein könnte.

So glücklich wie an der Seite seiner neuen Freundin Simone Reiländer (39) hat man den Baumeister seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr ­gesehen.



Richard Lugner schwebt zurzeit auf Wolke sieben und zeigt das auch gerne. Am liebsten dauernd und vor allem bei öffent­lichen Großveranstaltungen. Folgt jetzt etwa gar Hochzeit Nummer 6?



Die ganze Story lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!