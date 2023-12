Lugner gibt Update zu Gesundheitsstatus

Der Baumeister sollte sich eigentlich zehn bis 14 Tage schonen, aber er spricht schon wieder von Events...

Baulöwe Richard Lugner (91) hat sich wieder einmal bei einem der unzähligen Selfie-Jäger angesteckt - diesmal ist es eine Bronchitis, die ihn ans Bett fesselt. "Die Ärztin hat gesagt, dass ich zehn bis 14 Tage eine Ruhe geben soll", erklärt "Mörtel". Doch schon am Wochenende will er seine Familie zu einer Weihnachtsfeier bei sich zu Hause begrüßen. "Ich fühle mich heute schon viel besser und glaube nicht, dass es so lange dauert."

Umtriebiger Baumeister

Weihnachten sei auf keinen Fall in Gefahr. "Ich werde sicher schon bald wieder im Büro sein." Ein paar Termine musste Lugner aber doch absagen, wie zum Beispiel die Geburtstagsfeier von Heribert Kaspar heute Abend (13.12.) Seine Ex-Frau "Mausi" wird ihn dort aber sicherlich gut vertreten.