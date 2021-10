Lugner: Mega-Party mit Verlobung?

Alles spricht für eine ''Überraschung'' bei Richard Lugners Geburtstag-Party.

Stilvoll. Sie ist neu eingekleidet, ließ sich bereits am Donnerstag eine neue Frisur machen und holte noch am gleichen Tag im Nobel-Store von Louis Vuitton ihren – selbst ausgesuchten – Verlobungsring ab. Simone Reiländer scheint somit bereit für die große Frage zu sein. „Wenn Richard fragt, würde er über die Antwort nicht enttäuscht sein“, meint Simone zu ÖSTERREICH. Richard Lugner selbst gibt sich, was die Verlobung angeht, noch bedeckt.

Ehrentag. Offiziell bittet Mörtel heute Abend im Haus der Industrie zum großen Fest anlässlich seines 89. Geburtstags. Ob sein Event auch zur Verlobungsparty mutiert, lässt Lugner offen. Unter den geladenen Gästen finden sich langjährige Freunde und Wegbegleiter wie TV-Liebling Alfons Haider, ­Bäcker Kurt Mann, Mörtels Streichelzoo-Damen sowie Tochter Jacqueline mit Freund Leo Kohlbauer und der dritte NR-Präsident Norbert Hofer. Vielleicht können die VIPs dem Jubilar gleicht doppelt gratulieren ...