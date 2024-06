Lugners Flirt im Krankenwagen: "Sie war fesch und kompetent!"

Der Baumeister wurde aufgrund von starken Rückenschmerzen ins Zentrum für Medizin und Gesundheit gebracht

Nach nicht einmal zwei Wochen Ehe mit "Bienchen" Simone (42) schwärmt Richard Lugner (91) schon wieder von einer anderen: "Die war fesch und kompetent", erzählt er gegenüber oe24. Wer damit gemeint ist? "Es war eine tolle Ärztin dabei, als ich mit der Rettung abgeholt wurde."

Lugner: "Konnte nicht einmal alleine aufs Klo

Zur Erinnerung: Richard Lugner wird seit Tagen von starken Rückenschmerzen geplagt. "Ich konnte in der Nacht nicht einmal alleine aufs Klo gehen", erzählt er. Am Donnerstag wurde er mit einer Schmerztherapie behandelt: "Bin am Bauch gelegen und später am Rücken in einem Bett aufgewacht", sagt er. Die Schmerzen seien jetzt zumindest auf der rechten Seite weg. "Am Dienstag ist dann die linke Seite dran."

Was sagt "Bienchen" zum Flirt?

Auf den Flirtversuch mit der Ärztin angesprochen, gibt Lugner zu verstehen: "Ich habe nicht vor unanständig zu sein. Ich bin so glücklich mit der Simone. Wir beide verstehen uns unglaublich gut." Und da hat oe24 mitgeholfen, denn wir haben Simone für Richard gefunden. Die Geschäftsfrau hat sich auf einen Aufruf in der Tageszeitung hin bei ihm beworben. Der Rest ist Geschichte...