Bahati Venus veröffentlicht BH-Apell auf Instagram.

Vor einer atemberaubenden Kulisse im Grünen, auf einer Terrasse stehend, setzt Bahati Venus , auch bekannt als Lugners Tierchen "Kolibri", ihre Kurven in Szene. Sie trägt ein figurbetonendes Kleid mit tiefem Rückenausschnitt und schmalen Trägern. Offensichtlich hat sie keinen BH drunter.

BHs engen mich ein

Und die Dessous-Freiheit ist auch absolut gewollt, wie Bahati, die als Sängerin auch unter dem Namen Bryna bekannt ist, erklärt. Denn das Statement zu den Bildern dreht sich um das drunter: "Am liebsten verzichte ich auf BHs, denn ich fühle mich damit eingeengt. Selbst ein "bequemer BH" fängt nach längerem Tragen an, unangenehm zu werden. Wenn ich doch einmal einen trage, sehne ich den Moment herbei, wenn ich zu Hause ankomme und mich als erstes von dem BH "befreie".

"Mehr Empathie für Natürlichkeit"

Sie erklärt weiter, wie sie sich generell wünschen würde, für alle Frauen, weniger Einengung zu erfahren: "Ich wünsche mir von der Gesellschaft mehr Empathie zum Thema Natürlichkeit! Für mich ist es selbstverständlich, ohne BH das Haus zu verlassen. Oft habe ich jedoch das Gefühl, dass ich angestarrt werde, wenn ich auf dieses unbequeme Wäschestück verzichte. Ich tue es, weil ich mich ohne BH sehr wohlfühle. Auch in der Arbeit sollen Frauen ihren Tätigkeiten bestmöglich nachgehen können, frei von einengenden BHs, unangenehmen Blicken und gesellschaftlichen Normen. Diejenigen, die das nicht verstehen können, lade ich herzlich dazu ein, mindestens einen Tag lang einen BH zu tragen!

Trifft Nerv mit Statement

Bahati scheint mit ihrem Statement einen Nerv zu treffen, denn in den Kommentaren finden sich viel Zustimmung. So postet auch ein männlicher Fan, es habe bislang noch nie darüber nachgedacht, was BHs mit der Bequemlichkeit machen.