Katja gibt tiefen Einblick in die Familientragödie.

Freud und Leid liegen oft beieinander: Erst vor wenigen Wochen heiratete Ex-Bachelor-Teilnehmerin Katja Kühne ihren Marcel Sabitzer.

Einschneidende Erlebnisse

Das Model und der Kicker sind seit 2017 zusammen, haben 2019 die gemeinsame Tochter Mary Lou bekommen. Im März 2024 beging Katjas Sohn Lucas, der aus einer früheren Beziehung stammte, mit 18 Jahren Suizid.

Gründe

Trotzdem er physisch nicht mehr da ist, ist der Sohn noch immer ein Teil des Lebens der Mutter. Sie ist es, die seinen Insta-Account weiterführt. Auch auf ihrem eigenen Kanal bleibt er Thema. Was die Umstände seines Suizids angeht, wurde Katja in einer Fragerunde jüngst deutlich: "Es ist schwierig zu sagen, denn gerade Jungs sprechen nur ungern über Liebeskummer. Doch Statistiken zeigen, dass Liebeskummer der zweithäufigste Grund für Suizid ist - besonders bei Jungen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren."

Auslöser

Dann wird sie auch gefragt, ob es eine Entschuldigung gab. Katja erwidert dazu deutlich: "Es geht mir nicht darum, jemandem die Schuld zu geben." Ein Mädchen sei vielleicht der Auslöser gewesen, für eine Kurzschlussreaktion. Doch es soll auch andere Gründe im Leben ihres Sohnes gegeben haben.

Berührendes Video

Zum ersten Todestag teilte Katja auf dem Account ihres Sohnes ein berührendes Video. Gewand, Schuhe und ein Foto sind auf einer Grabstelle zu sehen. "Ein Jahr ohne doch", schreibt sie.

- S E R V I C E -

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Der Telefonseelsorge-Notruf rund um die Uhr und kostenfrei unter 142 zu erreichen.

Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at