Marika Lichter lud zum Lachen für den guten Zweck

Schon zur Tradition zählt im Rahmen der Veranstaltungen des Gemeinnützigen Vereins - Wider die Gewalt der alljährliche Abend in der Casanova "Kabarett gegen Gewalt". Und auch in diesem Jahr stellten sich wieder die Publikumslieblinge dieses Genres in den Dienst der guten Sache.

Schon beim Eintreffen wurden die Gäste mit Kattus-Sekt empfangen, dazu gab es köstliche Brötchen und weiteren Spezialitäten begrüßt. Somit waren die prominenten Gäste bereits in bester Stimmung, als Michael Bauer als erster für Lacher sorgte. Bauer, bekannt als „Heidelbeer Hugo“ hat sich seine ersten Sporen in diesem schwierigen Genre mit großer Präsenz auf TikTok und Instagram verdient. Er brachte einen Auszüge aus seinem Programm „Was frag ich auch so blöd“. Gar nicht blöd fanden das die Gäste und lachten und klatschten ausgiebig.

Ernst Fischer & Zoryana Kushpler © Katharina Schiffl ×

Die unvergleichliche Monika Ballwein ist sicherlich eine der fleißigsten Künstlerinnen unseres Landes. Sie verzauberte mit ihrer ganz speziellen Interpretation von Beatles Songs. Bekannte Hits in neuem Kleid, die Zuhörer waren begeistert! Mike Supancic ist ein parodistisches Ausnahmetalent und gab im Reigen der Unterstützer des Vereins zur großen Freude aller sein Debut. Sein Programm heißt „Zurück aus der Zulkunft“, was gerade sehr gut die Situation in unserem Land widerspiegelt.

Mike Supancic, Thomas Strobl, Michael Bauer © Katharina Schiffl ×

Nach der Pause eröffnete Evelin Pichler, ebenfalls ein neuer Stern am Kabarett-Himmel. Sie ist bereits vielfach ausgezeichnet und brachte einen Ausschnitt aus ihrem aktuellen Programm. Den Abschluss machte dann Thomas Strobl, wie immer ein Gute Laune Macher! Der großartige Musiker mit Wortwitz und Charme riss wieder zu Lach-und Begeisterungsstürmen hin. Sein Themenmix von jung bis alt, von Werbesongs bis Schlager ist einfach hinreißend!

Brigitte Annerl, Isolde Weberberger und Manu Fischer © Katharina Schiffl ×

Peter Spak & Rosi Blecha © Katharina Schiffl ×

Ein erfolgreicher Abend in der Casanova, der einen Reinerlös von ca. 14.000 Euro in die Vereinskasse bringt! „Ich bin immer sehr glücklich darüber, dass unsere Freunde und Unterstützer an unserer Seite sind und wir wieder einen erfolgreichen Abend gemeinsam verbringen konnten“ freut sich die Geschäftsführerin des Vereins Marika Lichter. „Und der der Erlös macht mich auch sehr glücklich, denn die Vereine, die wir unterstützen, brauchen Geld“, ergänzt sie.

Kathi Stumpf & Alex "Pezi" Beza © Katharina Schiffl ×

Manuela Fischer und Atousa Mastan © Katharina Schiffl ×

Unter den Freunden fanden sich auch prominente Namen wie Hartberg Präsidentin Brigitte Annerl, die Fashion-Legenden Ernst und Manuela Fischer, Pasteten-König Hans Peter Spak, Promi-Ärztin Atousa Mastan, Unternehmerin Kathi Stumpf und ihr "Pezi" Beza, Opern-Star Zoryana Kushpler Kattus-Lady Eva Sternad-Csoka und zahlreiche weitere VIPs.