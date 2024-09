Marko Arnautovic zeigt seine neue Protz-Limousine

Der Inter Mailand-Star hat sich ein neues Spielzeug um knapp eine Million Euro zugelegt

"Ich kauf dein Leben" war gestern - jetzt kaufte sich Marko Arnautovic den Luxus-SUV von Rolls Royce. Der "Cullinan" allein um rund 400.000 Euro war für den Kicker-Star aber nicht gut genug. Er gönnte sich gleich die Version des Luxus-Tuners "Mansory" um rund 800.000 Euro.

Marko Arnautovic © Instagram

Dass Arnautovic eine Vorliebe für schnelle und teure Autos hat, zeigt sein bisheriger Fuhrpark. Der fast schon obgliatorische Bentley Continental GT, ein Mercedes-Benz C 63 AMG Coupé und einen Ferrari F12 Berlinetta standen bzw. stehen in seinem Besitz. Zuletzt fuhr Marko im Mai mit einem goldenen Rolls - ebenfalls in der Mansory Version - ins Teamcamp des heimischen Nationalteams.

Drei Monate später kommt der Inter-Star mit einem fetten Upgrade.

Rolls Royce Cullinan "Mansory" © Mansory ×

Wahrscheinlich gönnte sich Arnautovic den neuen Rolls anlässlich seines Verbleibs bei Inter, wo der kolportierte drei Millionen Euro im Jahr verdient.