Arnies Rolls Royce war der Hingucker

Mit ÖFB-Star Marko Arnautovic kam viel Schwung in die Partie gegen die Slowakei. Vor dem Spiel gab es aber schon einen Hingucker.

Unter tosendem Applaus kam Arnautovic in Minute 64, verpasste in Minute 68 per Stange nur knapp das 1:0. Aber nicht nur am Rasen sorgte der Comebacker für Staunen: Um keine Familien-Zeit zu verlieren, ließ Arnie seinen goldenen Rolls Royce vorfahren. Dieser parkte während des Spiels neben dem Teambus. Ein klassicher Arnautovic eben ...