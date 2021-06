Foda lässt Arnie & Co. zu den Familien

Vor der Abreise nach Seefeld gibt es heute einen Tag mit den Liebsten.

Bevor es für unser Team morgen nach Seefeld geht, bekommen Alaba & Co. heute einen Tag Auszeit mit ihren Liebsten, um die Akkus aufzuladen - trotz strengem Corona-Präventionskonzept. „Ein Tag mit den Familien ist ist ein wesentlicher Faktor im Hinblick auf die kommenden Wochen“, betont ÖFB-Sportboss Peter Schöttel. Teamchef Franco Foda erhofft sich, dass dadurch zusätzliche „Kraft und Energie“ frei wird. Einzige Bedingung: Auslandsreisen sind verboten. Die Familien mussten sich im Vorfeld auf Corona testen lassen, um in Hinblick auf die EM keinen Cluster bei der ÖFB-Elf zu riskieren. Am Dienstag geht es für den 26-Mann-Kader nach einem neuerlichen PCR-Test ins Teamcamp nach Tirol.