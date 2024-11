Martin Ho eröffnet "X Club" mit Sebastian Kurz und Co

Am Mittwoch beginnt eine neue Ära in Martin Hos beliebtem X Club - der schwarze Schlüssel gehört aber nicht ganz der Vergangenheit an.

Über zehn Jahre lang war der „X Club“ der erste und einzige Members Club der Stadt, in den man nur als Inhaber des legendären schwarzen Schlüssels gelangte. Nach mehr als einer Dekade beginnt jetzt eine neue Ära in der Wiener Wollzeile. In den letzten Wochen hat der Club ein umfassendes Facelift erhalten. Im Zentrum des neuen Designs steht die längste Couch, die jemals die Schweizerische Manufaktur De Sede verlassen hat und als zentraler Eye Catcher die Blicke von Nachtschwärmern auf sich ziehen wird. Ein durchaus wertvolles Masterpiece: Der Versicherungswert des Unikats liegt bei rund einer halben Million Euro. Mehr lesen: Nach Polit-Streit: Martin Hos Klub feiert mit neuem Chef und neuem Namen Comeback

DOTS-Aus in Wien - dafür kommt Dubai

Martin Hos "DOTS - The Hidden Club": Comeback mit neuem Chef und DIESEM Namen Mit dem Aufbruch in die nächste Dekade öffnet der „X Club“ seine Pforten auch erstmals für die Öffentlichkeit und kehrt zu seinen Wurzeln als Ausstellungs-Space zurück. Mit einem intensiven Programm möchte Unternehmer Martin Ho wieder außergewöhnliche Werke präsentieren und den Club zum Anziehungspunkt für Kunstliebhaber machen. Den Auftakt des neuen Ausstellungsreigens macht Petra von Kazinyan, die zu den ersten Künstlerinnen zählte, deren Werke im „X Club“ präsentiert werden. Winzer Gerhard Kracher zeichnet als Co-Host und Kurator für die edle Bordeaux-Verkostung verantwortlich. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Katharina Nahlik (@katharinanahlik)

Hochkarätige Gästeliste Trotz Öffnung des Clubs gehört der legendäre schwarze Schlüssel nicht ganz der Vergangenheit an. Mitglieder genießen weiterhin bevorzugten Eintritt und exklusive Vorteile. Beim VIP-Opening am Mittwoch haben sich hochkarätige Gäste angekündigt. Unter anderem will Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz hier gemeinsam mit Austro-Model Katharina Nahlik, Gastronom und Designer Nuriel Molcho und Jimi Blue Ochsenknecht feiern.