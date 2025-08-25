Mausi Lugner auf Luxus-Shopping-Tour

Christina Lugner genießt das Leben in vollen Zügen - ob beim Shoppen oder auf der Jacht, Mausi ist dabei

Sie führt ein wahres Pendler-Leben. Mal ist Mausi in Italien in der Aprilia Marina mit ihren Freunden, dann sieht man sie in Rosis Sonnbergstuben in Kitzbühel und jetzt gönnte sich Christina Lugner etwas ganz Besonderes.

Mausi Lugner und Marcus von Anhalt © Privat

Gemeinsam mit Prinz Marcus von Anhalt begab sich Lugner auf Shopping-Tour. Wer aber jetzt an H&M oder Zara denkt, irrt. Lugner der Skandal-Prinz posieren vor einem Luxus-Store. Er mit Gucci-Einkaufstasche und Mausi darf sich über etwas von Dior freuen. Was genau die beiden gekauft haben, wollten sie aber nicht sagen.

Christina Lugner © Privat

Nach dem Shoppen ging es für Lugner gleich weiter. "Wir sind jetzt wieder am Schiff und machen einen Törn in Istrien", erzählt Lugner oe24. Wann genau sie wieder nach Hause kommt, lässt sie noch offen. Es scheint jedenfalls so, als ob Christina Lugner den Sommer ihres Lebens feiert. Für sie fängt das Leben nicht erst mit 66 Jahren an, sondern zum 60er.