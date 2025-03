Mega-Promi-Auflauf im Grand Chapiteau

Bei der gestrigen Premiere der neuen Cirque du Soleil-Show "Kurios" herrschte eine Promi-Dichte fast wie am Opernball. Alles was Rang und Namen hat, wollte sich die Show nicht entgehen lassen

Der Zirkus ist in der Stadt! Und seinem Ruf folgte einmal mehr auch die heimische Society. Vor allem, wenn es sich dabei um den Cirque du Soleil handelt, der mit seiner neuen Show "Kurios" im Grand Chapiteau in Neu Marx gastiert. Die VIPs erlebten bei der Premiere eine Show voll Wunder. Vom Einzug der Artisten als menschlicher Zug quer durch die Manege bis zum Party-Finale entführt „Kurios“ in die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts. In eine Welt des Staunens. Mit außerirdischen Schnabeltieren, fliegenden Jongleuren und Büchern, die sich wie Möwen bewegen. Im Mittelpunkt steht ein Forscher, der jede Menge Gerätschaften und Flugobjekte erfindet.

16/16 © Tischler Boris Bukowski © Tischler Eva Pölzl und Alfred Reinprecht © Tischler Ines und Fadi Merza mit Sohn Michel © Tischler Martina Reuter © Tischler Barbara Karlich und Tochter Gloria © Tischler Arzu und Reinhard Nowak © Tischler Chris Lohner und Alexander Rüdiger © Tischler Nicole Wesner und Leonardo Cappadonna © Tischler Tanja Duhiovich mit Ehemann Stergios © Tischler Elisabeth Engstler mit Tochter Amelie © Tischler Maya Hakvoort und Konstanze Breitebner © Tischler Norbert Oberhauser und Corinna Kamper © Tischler Christoph Fälbl mit Michelle Härle © Tischler Christian und Ekaterina Mucha © Tischler Rainer Pariasek und Tochter Paula © Tischler Monika Ballwein mit Sohn Noah und dessen Freundin

Aus dem Staunen nicht heraus kamen unter anderem auch Austropop-Legende Boris Bukowski, Moderatorin Elisabeth Engstler, Comedian Christoph Fälbl, die Schauspiel-Stars Albert Fortell, Barbara Kaudelka, Marika Lichter, Martin Leutgeb sowie Influencerin Stephanie Plischek, Thaibox-Champion Fadi Merza, ORF-Beau Rainer Pariasek und zahlreiche weitere prominente Persönlichkeiten.