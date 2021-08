× Melissa Naschenweng ist noch zu haben

Im MADONNA-Talk macht die Schlagersängerin allen Single-Männern Hoffnung.

Suche. Sie ist wunderschön, klug und auch noch erfolgreich: Schlagersängerin Melissa Naschenweng (31). Umso erstaunlicher, dass die Traumfrau noch keinen Traummann gefunden hat.

Maschine. Im MADONNA-Interview spricht sie offen über das Thema Liebe und verrät, welche Probleme es mit männlichen Fans gibt. „Meine Instagram-Follower sind zu 60 bis 70 Prozent Männer. Einer ist mir entfolgt, weil er dachte, ich hätte einen neuen Freund. Dabei handelte es sich bei meinem ‚Neuen’ um einen Traktor.“

Melissas Liebe: Ein Traktor.

Melissa Naschenweng im Stall.

Für Naschenweng unverständlich. „Ich hoffe es denken nicht alle so, aber ich kann die Herren beruhigen und hoffe, sie folgen mir weiterhin, denn es gibt tatsächlich niemanden in meinem Leben.“ Ihre große Liebe, einen pinken Traktor, zeigt sie regelmäßig in den sozialen Medien. Auch im Stall packt die Musikerin gerne an. Am Traktor schraubt sie selbst herum und die Tiere werden liebevoll von ihr versorgt. Ein Mann wäre da sicherlich ebenfalls in besten Händen. Schüchtern sollte „Mister Right“ aber keinesfalls sein.