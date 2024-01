Miss Europe erobert New Yorker Fashionweek

Nach Berlin im letzten Jahr startet Beatrice Turin im Big Apple durch und das gleich zweimal.

Sie ist auf den heimischen Laufstegen bereits seit Jahren zuhause. Letztes Jahr lief Beatrice Turin auch erstmals auf der Berliner Fashion Week. Heuer will sie noch höher hinaus – und das mit Erfolg.

Beatrice Turin auf der Berliner Fashion Week © Privat ×

Nächste Woche wird unsere Miss Europe erstmals bei der New Yorker Modewoche am Catwalk zu sehen sein. Und das gleich zweimal! Zum einen modelt Bea am 8. Februar für den italienischen Designer Elie Balleh und nur zwei Tage später ist sie bei der legendären Streetstyle-Show von Pia Bolte auf dem Laufsteg.

Pia Bolte (2.v.r.) bei der New Yorker Fashion Week © Getty ×

Mailänder Designer Elie Balleh (M.) © Getty ×

Ihre harte Arbeit macht sich jetzt somit auch international bezahlt.