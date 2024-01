Netflix-Hits einfach zum Nachkochen

Lustig kochen: Das offizielle Netflix Kochbuch.

Sachbuch. Früher hat es eine Schüssel Popcorn getan, eine Schachtel ­Pizza, vielleicht noch ein Becher Eis, und schon war der Filmabend essenstechnisch gesichert. Doch dieser witzige Wurf, „Das offizielle NetflixKochbuch“, hebt nun die Kulinarik auf eine ganz neue Stufe. Darin gibt es die feinsten Schmausereien aus allen Lieblings-Formaten der Streaming-Plattform zu finden. Ob „Grace & Frankie“, „Narcos“ oder „Queer Eye“ – die Fans aller Top-Hits von Netflix kommen auf ihre köstlichen Kosten.

Auch für Koch-Muffel besonders geeignet

Rezepte. Das Beste an diesem Buch: Es berücksichtigt Köche aller Könner-Stufen, manche der rund 70 Rezepte sind kinderleicht, andere etwas anspruchsvoller. Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Fotos sorgen für Gelingsicherheit. Originell sind auch manche Getränke: Da gibt es zum Beispiel die „Michelada Chili Cocktails“, inspiriert von der heftigen Serie „Narcos“, die sich um Aufstieg und Fall des berüchtigten Drogenbosses Pablo Escobar dreht. Oder, würden Sie diese Spezialität probieren: Passend zum Hit-Schocker „Squid Game“ findet sich eine Anleitung für die Zubereitung von „Red Light, Green Light“-Shots. Diese sind hoffentlich nicht so gefährlich wie das in der Serie umgemodelte Kinderspiel ... Dieses Kochbuch ist eine ideale Lektüre für alle Streaming-Freaks und Hobby-Köche, die mal ­etwas anderes suchen.

AUSZUG AUS DEM BUCH: „Das offizielle Netflix Kochbuch“

»Jedes Kapitel bietet köstliche Netflix-Kategorie-Themenküche, die den Zuschauern die perfekte Ergänzung zu ihrem nächsten Serien-Marathon geben wird! Bereite eine thematische Mahlzeit zu, um dein 90-Minuten-Filmerlebnis zu verbessern, oder köstliche Desserts zu TV-Serien, die auf Büchern basieren. Bereite dich darauf vor, den Film noch einmal zu sehen …