Netrebko vs. Garanca: Diven-Duell am Opernball

Die Opernstars liefern sich am Wiener Opernball ein knallhartes Duell.

Es ist eigentlich der große Abend der lettischen Opernsängerin Elina Garanca: Sie ist heuer der große Star der Eröffnung und sorge schon bei der Generalprobe am Mittwoch für großen Applaus.

Sie glänzt heuer nicht nur in einer Robe, sondern hat für den Opernball gleich zwei Kleider und dazu zwei Schmucksets für 900.000 Euro. Für den Ball wählte sie eine violette Traumrobe von Niko Niko. Aus dem Eröffnungskleid machte Garanca ein großes Geheimnis. Sie versprach lediglich, dass es "umwerfend" aussehen werde.

Am Tag des Balls der Bälle sorgte dann ihre Konkurrentin Anna Netrebko für eine große Überraschung. Auch sie mischte sich unter die Gäste der glamourösen Ballnacht in der Wiener Staatsoper. Sie hat einen Platz in einer der begehrten Logen im ersten Rang - gleich neben jener von Alexander Schallenberg.