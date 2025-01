Bei "Wenn die Musi spielt" kam es zu einem Notfall bei Pia Vanelly.

Es hätte eine ganz normale Generalprobe in Bad Kleinkirchheim für die beliebte Schlagershow "Wenn die Musi spielt" werden sollen. Doch es kam ganz anders!

Denn wie "5 Minuten" berichtet, landete bald schon ein Hubschrauber in der Nähe. Der Grund: ein dringender medizinischer Notfall! Im Backstagebereich kam es zu dramatischen Szenen. Schlagersängerin Pia Vanelly wollte sich die Probe mit anderen Stars und Sternchen ansehen. Doch plötzlich fühlte sie sich nicht gut, bekam Schmerzen.

Kein Schritt mehr

Am Weg in den VIP-Bereich wurde es schlimmer: "Ich konnte plötzlich keinen Schritt mehr weitergehen und habe keine Luft mehr bekommen." So die Sängerin und die Details sind heftig: "Ich bin fast erstickt".





Sie wusste nicht, was los ist, wurde schnell von einem Sanitäter betreut und dann ins LKH Villach geflogen - woran sie allerdings keine Erinnerungen hat. Vanelly soll sich och im Krankenhaus befinden, zur genaueren Abklärung.